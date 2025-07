Anlässlich des ersten Jahrestages der verheerenden Erdbeben in Türkiye hat Präsident Recep Tayyip Erdoğan seine Unterstützung für die Opfer bekräftigt. „Der Schmerz über den Verlust von Menschenleben bei den Erdbeben brennt in unseren Herzen immer noch so frisch wie am ersten Tag“, betonte Erdoğan am Dienstag auf X.

Die Regierung arbeite hart daran, ihre Versprechen einzuhalten, so der türkische Präsident. „Wir werden diese Bemühungen fortsetzen, bis wir unsere Städte aufgebaut und wiederbelebt haben“, betonte er.

Zwei verheerende Erdbeben hatten am 6. Februar 2023 mehrere Provinzen im Südosten des Landes schwer getroffen. Mindestens 53.537 Menschen kamen dabei ums Leben. Mehr als 107.000 weitere wurden verletzt.

Katastrophe des Jahrhunderts

Die Zerstörung in den elf Provinzen, die zu den ältesten Siedlungen der Menschheitsgeschichte gehören, sei laut dem türkischen Präsidenten „wirklich enorm“.

Die Beben der Stärke 7,7 und 7,6 erschütterten im vergangenen Jahr folgende Provinzen in Türkiye: Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye und Şanlıurfa.

Mehr als 13,5 Millionen Menschen in Türkiye wurden von der Katastrophe des Jahrhunderts betroffen, ebenso wie viele andere in Nordsyrien.

Solche großen Katastrophen und Leiden stellen die Stärke von Einheit, Solidarität und Brüderlichkeit der Nationen auf die Probe, sagte Erdoğan. Türkiye habe „diese schmerzhafte und historische Prüfung erfolgreich bestanden“, fügte er hinzu.