Türkiye will das Generalkonsulat in Bengasi im Osten Libyens wiedereröffnen. Das kündigte der türkische Außenminister Hakan Fidan am Dienstag bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit seinem maltesischen Amtskollegen Ian Borg in Valletta an.

„Türkiye will keinen neuen Konflikt in Libyen“, sagte Fidan in der maltesischen Hauptstadt. Er forderte Libyen auf, seine Probleme durch Dialog zu lösen. Dabei sprach sich der türkische Chefdiplomat auch gegen die dauerhafte Teilung des Landes in Ost und West aus.

„Die Beziehungen zwischen Türkiye und dem Ostteil verbessern sich. Die Zusammenarbeit mit den regionalen Akteuren ist in vollem Gange“, so Fidan. Auch türkische Unternehmen in der Region hätten ihre Arbeit wiederaufgenommen.

Türkiye setze seine gemeinsamen Bemühungen mit Ägypten, den Vereinigten Arabischen Emiraten und anderen befreundeten Ländern in der Region fort, um eine konstruktive Rolle bei der Lösung der Libyen-Frage zu spielen.

Im Anschluss an seinen Malta-Besuch wird Fidan nach Libyen reisen, um sich dort mit hochrangigen libyschen Vertretern zu treffen. Er betonte, dass er bei diesen Treffen die konstruktive Politik Ankaras zur Lösung des Problems bekräftigen werde.