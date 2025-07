Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan hat angekündigt, bis Ende des Jahres 200.000 Häuser im Erdbebengebiet zu übergeben. Der Staat habe nach der Katastrophe alle nationalen und internationalen Ressourcen mobilisiert, betonte er am Dienstag in Kahramanmaraş. Erdoğan nahm an einer Übergabezeremonie von neu gebauten Häusern teil.

„Die zerstörerischen Auswirkungen der Erdbeben reichten über unsere Grenzen hinaus”, sagte Erdoğan am Jahrestag. Die Beben der Stärke 7,7 und 7,6 erschütterten im vergangenen Jahr folgende Provinzen in Türkiye: Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye und Şanlıurfa. Mehr als 13,5 Millionen Menschen in Türkiye wurden von der Katastrophe des Jahrhunderts betroffen, ebenso wie viele andere im Norden Syriens.

Laut Erdoğan hat Türkiye die größte Such- und Rettungsaktion in seiner Geschichte durchgeführt. Mehr als 35.000 Fachkräfte aus dem In- und Ausland hätten daran teilgenommen. Zudem seien 20.000 Fahrzeuge und Maschinen, über 140 Hubschrauber und 182 Flugzeuge sowie rund zwei Dutzend Schiffe im Einsatz gewesen. 107 Milliarden Lira seien für die dringendsten Bedürfnisse in der Erdbebenregion bereitgestellt worden.

„Jedes Leben, das wir aus den Trümmern gerettet haben, hat unsere Hoffnung erneuert“, sagte der türkische Präsident. Im Erdbebengebiet seien nach der Katastrophe eine Million Zelte bereitgestellt worden. Zudem seien 215.000 Container aufgestellt worden, um den Überlebenden bessere Wohnbedingungen zu bieten.

Nach der Übergabe von rund 18.000 Wohnungen in Hatay und Gaziantep hat Erdoğan am Dienstag 9.000 weitere in Kahramanmaraş übergeben. 190.000 Wohnungen seien im Bau, teilte das Staatsoberhaupt mit.

Bei den verheerenden Erdbeben am 6. Februar 2023 im Südosten von Türkiye und im Norden Syriens kamen rund 60.000 Menschen ums Leben. 39.000 Gebäude wurden zerstört, 60.000 mussten abgerissen werden und 200.000 Gebäude wurden schwer beschädigt.