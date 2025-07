Der türkische Außenminister Hakan Fidan ist am Mittwoch zu Gesprächen in die libysche Hauptstadt Tripolis gereist. Dabei kam er mit dem Ministerpräsidenten der libyschen Einheitsregierung, Abdulhamid Dbeibah, zusammen, teilte das türkische Außenministerium mit.

Bei dem Treffen dankte Dbeibah Ankara für seine „unterstützende Haltung zur Stabilität in Libyen und seine Rolle bei der Abhaltung von Wahlen“, hieß es in der Erklärung. Es sei auch über die Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern gesprochen worden sowie über politische und wirtschaftliche Fragen, so die Hakomitna-Plattform, die der libyschen Einheitsregierung nahesteht.

In der Erklärung heißt es weiter, dass sich der Besuch Fidans auf gemeinsame Anliegen konzentrierte, darunter „die Unterstützung der internationalen Bemühungen in Bezug auf die Lage im Gazastreifen und die Abhaltung von Wahlen in Libyen“.

Nach Gesprächen mit Muhammad Takala, dem Präsidenten des Hohen Staatsrats von Libyen. habe sich Fidan später separat mit Muhammed Al Manfi, dem Vorsitzenden des libyschen Präsidialrats, getroffen. Der türkische Chefdiplomat habe sich zudem mit Abdullah Al Lafi, dem stellvertretenden Vorsitzenden des Präsidialrats von Libyen getroffen.