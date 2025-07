Pro-Palästina-Aktivist konfrontiert Grüne-Politiker

Die Partei Bündnis 90/Die Grünen hat am Montag eine Konferenz zum Thema „Demokratie in Gefahr!” in Berlin veranstaltet. Dort konfrontierte ein pro-palästinensischer Aktivist die Grünen-Politiker Andreas Audretsch und Renate Künast mit der Haltung der Ampel-Partei zum israelischen Vernichtungskrieg in Gaza.