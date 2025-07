Berlin: Unbekannte verwüsten Gebetsraum an Hochschule

An der Hochschule für Wirtschaft und Technik (HTW) in Berlin ist am Mittwoch ein Ruhe- und Gebetsraum verwüstet worden, der hauptsächlich von Muslimen genutzt wird. Dabei solllen sämtliche Gegenstände, die mit dem Islam in Verbindung stehen, zerstört oder beschädigt worden sein.