Die türkischen Streitkräfte haben nach Angaben des türkischen Verteidigungsministeriums in der vergangenen Woche 44 Terroristen „neutralisiert“. Insgesamt seien seit Jahresbeginn 359 Terroristen außer Gefecht gesetzt worden, davon 144 im Nordirak und 215 im Norden Syriens, teilte Ministeriumssprecher Zeki Aktürk am Donnerstag in Ankara mit.

Dabei hob Aktürk die erfolgreichen Missionen der türkischen Streitkräfte in verschiedenen Regionen hervor, darunter die Türkische Republik Nordzypern, Aserbaidschan, Libyen, Kosovo, Bosnien und Herzegowina, Katar und Somalia. Türkiye unterstütze mit den Einsätzen „die gerechten Anliegen der brüderlichen, befreundeten und verbündeten Länder“.

Aktürk äußerte sich auch zu dem offiziellen Besuch des türkischen Verteidigungsministers Yaşar Güler im Irak. Güler habe sich mit mehreren hochrangigen irakischen Vertretern zu Gesprächen über bilaterale und regionale Verteidigungs- und Sicherheitsfragen getroffen.

Der Sprecher wiederholte auch die Forderung Ankaras nach einem sofortigen und dauerhaften Waffenstillstand im Krieg Israels gegen Gaza. Es gelte dabei, die Sicherheit und den Frieden aller in der Region zu gewährleisten und eine Eskalation der Konflikte zu verhindern.

Die PKK verübt seit mehr als 40 Jahren Anschläge in Türkiye. Sie wird für den Tod von rund 40.000 Menschen, darunter Frauen und Kinder, verantwortlich gemacht. Auch die USA und die EU stufen die PKK als Terrororganisation ein. Die PKK hat Ableger in Syrien und im Irak und nutzt diese Länder als Rückzugsgebiete.