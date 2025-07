Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan hat erneut die anhaltenden Kriegsverbrechen Israels im Krieg gegen Gaza scharf kritisiert. „Wir unternehmen große Anstrengungen, um sicherzustellen, dass Israels Menschenrechtsverletzungen und Kriegsverbrechen auf internationaler Ebene nicht ignoriert werden“, sagte Erdoğan am Freitag in einer Videobotschaft an die 5. Generalversammlung des Jugendforums der Islamischen Zusammenarbeit.

Der türkische Staatschef betonte die Bedeutung einer gemeinsamen diplomatischen Initiative islamischer Länder als Reaktion auf „die israelische Unterdrückung in Gaza“. Er verwies dabei auf die laufenden diplomatischen Bemühungen, gemeinsame Antworten und Solidarität zu fördern.

Erdoğan bekräftigte auch die Unterstützung von Türkiye für die Gründung eines Palästinenserstaates. „Wir werden unseren Kampf fortsetzen, bis ein unabhängiger, territorial integrer palästinensischer Staat auf der Grundlage der Grenzen von 1967 mit Jerusalem als Hauptstadt gegründet ist“, sagte der türkische Staatschef.

Nach palästinensischen Angaben wurden seit dem Angriff der palästinensischen Organisation Hamas seit Anfang Oktober mehr als 27.900 Palästinenser in Gaza durch die israelische Armee getötet und Zehntausende verletzt. Die Zahl könnte weit höher sein, da noch viele Tote unter den Trümmern liegen und nicht geborgen werden können.