Präsident Recep Tayyip Erdoğan hat sich bei dem ersten türkischen Astronauten Alper Gezeravcı für dessen erfolgreiche Mission im All bedankt. „Sie werden von nun an sehr wichtige Aufgaben haben“, sagte Erdoğan bei einem Telefonat am Samstag.

Der türkische Präsident wolle den Astronauten persönlich in Ankara treffen. Dabei sollen sich die beiden über weitere Einzelheiten zu Gezeravcıs mehr als zweiwöchigem Aufenthalt auf der Internationalen Raumstation (ISS) austauschen.

Gezeravcı teilte mit, dass die Mission für Türkiye und die kommenden Generationen „inspirierend“ sei.

Erste türkische Mission im All

Am Freitag war die Dragon-Kapsel von SpaceX mit italienischen, spanischen, schwedischen und türkischen Raumfahrern an Bord um 13:30 Uhr MESZ erfolgreich vor Florida gelandet.

Die Axiom-3-Raumfahrtmission war am 19. Januar vom Kennedy Space Center der NASA in Florida mit einer SpaceX Falcon 9-Rakete gestartet. Die Besatzung dockte einen Tag später, am 20. Januar, an die ISS an.