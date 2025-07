Berlin: Protest gegen israelische Richterin

Eine Richterin des Obersten Gerichts in Israel, Daphne Barak-Erez, war am Donnerstag als Rednerin zu einer Podiumsdiskussion an der Humboldt-Universität in Berlin eingeladen. Dort konfrontierten Aktivisten die Richterin mit dem israelischen Vernichtungskrieg in Gaza.