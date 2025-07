Palästina-Aktivisten unterbrechen Hillary Clinton

Bei einer Veranstaltung am Freitag in New York haben Palästina-Aktivisten die Reden von Ex-Außenministerin Hillary Clinton und der UN-Botschafterin Linda Thomas-Greenfield unterbrochen. Thomas-Greenfield hatte im UN-Sicherheitsrat gegen eine Waffenruhe in Gaza gestimmt.