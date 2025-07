Lauf für türkische Erdbeben-Waisen

Mitglieder der türkischen Gemeinde in Dubai haben einen Spendenlauf für verwaiste Kinder in der türkischen Erdbebenregion veranstaltet. Rund 300 Menschen aus 20 Ländern beteiligten sich an der Spendenaktion am Samstag. Mit dem Geld soll die Schulausbildung von 300 Waisenkindern finanziert werden.