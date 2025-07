Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan wird nach Ägypten und in die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) reisen. Wie das Kommunikationsamt in Ankara am Sonntag mitteilte, wird er sich von Montag bis Dienstag in den VAE aufhalten, um im Anschluss am Mittwoch Gespräche in Ägypten zu führen.

Im Rahmen seiner Auslandsreise soll Erdoğan am Dienstag als Ehrengast zum Gipfeltreffen „World Government Summit“ in Dubai eintreffen. Der türkische Präsident werde auf dem Gipfel als Hauptredner sprechen und voraussichtlich auch bilaterale Gespräche mit seinen Amtskollegen aus den teilnehmenden Ländern führen. Es werde auch ein Gespräch mit dem VAE-Präsidenten Scheich Muhammad bin Zayed Al Nahyan stattfinden.

An dem Gipfel nehmen Staats- und Regierungsvertreter aus verschiedenen Ländern, internationale Organisationen, der Privatsektor, die Wissenschaft, die Zivilgesellschaft, Medienvertreter sowie Geschäftsleute teil.

Israels Angriffe auf Gaza auf der Agenda

Während des Besuchs von Erdoğan in Kairo sollen Schritte zum Ausbau der Beziehungen zwischen Türkiye und Ägypten sowie zur Wiederbelebung der bilateralen Kooperationsmechanismen auf hoher Ebene erörtert werden.

Auf der Tagesordnung der Treffen stehe ein Meinungsaustausch über aktuelle globale und regionale Themen, insbesondere über die israelischen Angriffe auf den Gazastreifen und andere besetzte palästinensische Gebiete.