England: Gedenken an getötete Kinder in Gaza

In England haben Aktivisten der Gruppe Led By Donkeys eine fünf Kilometer lange Reihe aus Kinderkleidung am Strand von Bournemouth platziert. Damit machten sie auf die 12.300 palästinensischen Kinder aufmerksam, die in Gaza und im besetzten Westjordanland durch Israel getötet wurden.