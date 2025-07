Bei einem Erdrutsch im Osten von Türkiye sind mindestens neun Bergarbeiter in einer Goldmine verschüttet worden. Wie die Behörden mitteilten, ereignete sich der Erdrutsch am Dienstag gegen 14:00 Uhr Ortszeit (12:00 Uhr MEZ) in der Nähe des Bezirks Iliç in der Provinz Erzincan.

Innenminister Ali Yerlikaya sagte, ein Rettungseinsatz mit 400 Mann sei angelaufen. Demnach waren in dem Bergwerk insgesamt 667 Schichtarbeiter tätig. Der private Minenbetreiber Anagold versprach, alles dafür zu tun, „um diesen Vorfall schnellstmöglich aufzuklären“.

Erdrutsche und Minenunglücke kommen in einigen Regionen von Türkiye häufig vor. Im Oktober 2022 waren bei einer Methangasexplosion in einem Bergwerk im nordwesttürkischen Amasra 42 Bergarbeiter ums Leben gekommen.