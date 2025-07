„Manchmal fällt es schwer, etwas zu feiern“

Die spanische Schauspielerin Alba Flores hat bei den Goya Awards zum Frieden in Palästina aufgerufen. Bei der Veranstaltung am Samstag trug die berühmte Darstellerin der Serie „Haus des Geldes“ außerdem einen Gaza-Aufkleber. Auch andere Teilnehmer des spanischen Filmpreises verurteilten die israelische Gewalt in Palästina und forderten einen sofortigen Waffenstillstand.