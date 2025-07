Die türkische Präsidentengattin Emine Erdoğan hat dringende Maßnahmen zum Schutz des Planeten und für eine nachhaltige Zukunft gefordert. Beim Programm „Sustainable Development Goals 2045: Building the Future of Our World“ betonte Erdoğan am Dienstag in Dubai die Notwendigkeit, den Planeten zu schützen und eine lebenswerte Welt für künftige Generationen zu schaffen.

Sie warnte davor, dass der gegenwärtige Kurs die Menschheit und alle Lebensformen neben den etablierten Zivilisationen in den ewigen Untergang führe. Sie betonte, dass jeder seinen Beitrag leisten müsse, um den ökologischen Fußabdruck zu verringern. Sie betonte die Bedeutung der Zusammenarbeit zwischen den Ländern, um globale Herausforderungen wie Klimawandel und Umweltverschmutzung anzugehen.

Die türkische Präsidentengattin verwies auf die Beiträge von Türkiye zur Klimawende, darunter die Zero-Waste-Bewegung und die Zusammenarbeit mit anderen Nationen. Erdoğan sprach auch über die Bedeutung von Bildung und Sensibilisierung bei der Förderung nachhaltiger Entwicklung. Junge Menschen müssten in die Lage versetzt werden, aktiv zu werden und etwas zu bewegen. Die Zukunft des Planeten hänge von unserem Handeln ab.