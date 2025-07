Türkiye und Ägypten wollen in vielen Bereichen enger zusammenarbeiten. Das haben die Präsidenten beider Länder, Recep Tayyip Erdoğan und Abdel Fattah al Sisi, am Mittwoch in Kairo vereinbart. Sie unterzeichneten eine gemeinsame Erklärung über die Neustrukturierung des Hohen Rates für strategische Zusammenarbeit.

Der Rat soll die Beziehungen zwischen Ankara und Kairo in allen Feldern stärken, die den gemeinsamen Interessen beider Länder und Völker dienen. Dazu gehören Politik, Sicherheit, Handel, Kultur und viele andere Bereiche. Die Präsidenten wollen künftig den Rat gemeinsam leiten und alle zwei Jahre abwechselnd in Türkiye und in Ägypten tagen.

Die beiden Länder betonten ihre tief verwurzelten, gemeinsamen historischen und kulturellen Bande. Sie sprachen sich für Frieden, Stabilität und Wohlstand in ihren Regionen und darüber hinaus aus. Sie drängten auf einen Waffenstillstand und humanitäre Hilfe für Gaza.

Türkiye und Ägypten hatten im Juli 2023 ihre diplomatischen Beziehungen verbessert und Botschafter ernannt. Die Beziehungen waren seit 2013 auf der Ebene von Geschäftsträgern gewesen.