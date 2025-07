Gaza-Krieg: UNRWA-Chef hält Evakuierung von Rafah für unmöglich

Israel will seinen Vernichtungskrieg nun in Rafah fortführen. Dort suchen derzeit über 1,4 Millionen Menschen Zuflucht. Laut UNRWA-Chef Lazzarini gibt es in Gaza keinen sicheren Ort, an den man die notleidenden Palästinenser evakuieren kann.