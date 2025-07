Berlin: Protest gegen deutsche Berichterstattung

Zahlreiche Menschen haben am Mittwoch vor dem Axel-Springer-Verlagshaus in Berlin protestiert, um auf die verzerrte Berichterstattung der deutschen Medien zum israelischen Vernichtungskrieg in Gaza aufmerksam zu machen. Die Demonstranten skandierten Parolen wie „Deutsche Medien lügen!“.