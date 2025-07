Der georgische Außenminister Ilia Darchiashvili hat am Donnerstag in Ankara die enge Freundschaft und strategische Partnerschaft seines Landes mit Türkiye betont. „Wir sind sehr stolz auf unsere gute Nachbarschaft, Freundschaft und strategische Partnerschaft mit Türkiye und legen großen Wert auf diese Beziehungen“, sagte Darchiashvili bei einer Pressekonferenz mit seinem türkischen Amtskollegen Hakan Fidan.

Die Kooperation mit Türkiye trage dazu bei, die bilateralen Beziehungen weiter zu stärken und effektive Ergebnisse in bilateralen und multilateralen Formaten zu erzielen, fügte Darchiashvili hinzu. „Die Bedeutung unserer strategischen Zusammenarbeit, sowohl regional als auch global, ist von höchster Wichtigkeit.“

Der georgische Außenminister unterstrich die Bedeutung der regionalen Friedenssicherung und Stabilität für sein Land. Er betonte, dass die Zusammenarbeit mit Türkiye so bald wie möglich konsolidiert und weiter gestärkt werden sollte. Türkiye sei nach wie vor der wichtigste Handelspartner Georgiens.

Hochrangige Staatsbesuche geplant

Beim Treffen mit seinem türkischen Amtskollegen Fidan sprach Darchiashvili auch über gegenseitige Staatsbesuche. Die beiden Chefdiplomaten hätten über Möglichkeiten beraten, das Potenzial zwischen den beiden Nationen voll auszuschöpfen. In diesem Zusammenhang habe er auch Fidan zu einem Besuch nach Georgien eingeladen.

Während des Treffens habe Fidan seinerseits die „entschlossene Haltung und Unterstützung von Türkiye für die Souveränität und territoriale Integrität Georgiens" bekräftigt, so Darchiashvili.

„Wir haben mit meinem geschätzten Amtskollegen über die Herausforderungen gesprochen, denen wir in Bezug auf die Sicherheit und die Prozesse in der Region gegenüberstehen. Und wir haben darüber gesprochen, wie wir Frieden und Stabilität in der Region stärken können“, fügte er hinzu.