Ankara hat die Warnungen der internationalen Gemeinschaft vor einem israelischen Großangriff auf Rafah im südlichen Gazastreifen bekräftigt. „Es gibt sehr ernste Warnungen und wir erwarten, dass Israel diese Warnungen berücksichtigt“, sagte Außenminister Hakan Fidan bei einer Pressekonferenz mit seinem georgischen Amtskollegen Ilia Darchiashvili in Ankara.

Fidan verwies dabei auf die Bemühungen Ankaras um eine Lösungssuche in dem Konflikt, vor allem im Bereich der humanitären Hilfe für die Menschen im Gazastreifen. Türkiye arbeite dabei eng mit Ägypten zusammen.

Fidan zeigte sich besorgt über die Einschränkungen der täglichen Hilfslieferungen in die von Israel blockierte Enklave. „Wir arbeiten mit der internationalen Gemeinschaft zusammen, um Möglichkeiten zur Erhöhung der Hilfslieferungen auszuloten“, sagte er.

Ahiska-Türken und Frieden im Kaukasus

Der Außenminister erinnerte auch an die Deportation der Ahiska-Türken aus Georgien im Jahr 1944 und erneuerte die Erwartung von Ankara an Tiflis, die Rückkehr der Minderheitengruppe zu unterstützen. „Ich habe erneut die Unterstützung betont, die wir von ihnen für die Rückkehr unserer ahiska-türkischen Landsleute in ihre Heimat in Georgien erwarten“, sagte Fidan.

Der türkische Chefdiplomat sprach mit seinem Amtskollegen Darchiashvili auch über den Friedensprozess zwischen Aserbaidschan und Armenien. Die beiden Außenminister hätten ihren gemeinsamen Wunsch bekräftigt, dass die Kaukasusregion so schnell wie möglich Stabilität erlangt.

Reger diplomatischer Verkehr in den nächsten Tagen

Auch der Krieg in der Ukraine sei bei dem Treffen ein Gesprächsthema gewesen. „Wir haben unsere Unterstützung für die territoriale Integrität und Souveränität der Ukraine bekräftigt. Wir haben uns darüber ausgetauscht, was getan werden kann, um diesen Krieg mit einem gerechten Frieden auf Basis des Völkerrechts zu beenden“, sagte Fidan.

Er kündigte die Teilnahme der türkischen Regierung an der dreitägigen Münchner Sicherheitskonferenz an, die am Freitag beginnt. Später werde Ankara am Treffen der G20-Außenminister im brasilianischen Rio de Janeiro teilnehmen. Er erinnerte auch an das Antalya Diplomatie-Forum, das vom 1. bis 3. März stattfinden wird.