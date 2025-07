Berlin: Protest gegen israelische Angriffe auf Rafah

Zahlreiche Menschen haben sich am Donnerstag in Berlin versammelt, um gegen die israelischen Angriffe auf Rafah in Süd-Gaza zu protestieren. Israel hatte Rafah zu einem sicheren Zufluchtsort für die Palästinenser erklärt, jedoch wird die Stadt nun ebenfalls massiv angegriffen.