Rund 15.000 Sympathisanten der Terrororganisation PKK haben in Köln die Freilassung ihres Anführers Abdullah Öcalan gefordert. Der Marsch am Sonntag durch die Innenstadt wurde durch Hundertschaften der Polizei begleitet. Die Demonstranten schwenken Fahnen und zeigten Bilder des PKK-Anführers. Der PKK-nahe Verein KON-MED bezeichnete Öcalan in einer Erklärung als „politischen Gefangenen“.

Öcalan sitzt seit 25 Jahren in Türkiye in Haft. Er war nach seiner Flucht über Syrien und Griechenland am 15. Februar 1999 in Kenia festgenommen worden. Er wird in Türkiye für den Tod von rund 40.000 Menschen verantwortlich gemacht.

Die PKK wird auch in der EU und den USA als Terrororganisation eingestuft. Die Gruppe finanziert sich im Ausland unter anderem durch Drogenhandel und Schutzgelderpressung.

