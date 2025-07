Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hofft auf eine Neuauflage der Ampel-Koalition. „Die Ampel könnte die fortschrittlichste Koalition sein, die es in Deutschland geben kann“, sagte er der Düsseldorfer „Rheinischen Post“ vom Samstag. Er setze voll auf die zweite Halbzeit der Ampel in der laufenden Legislaturperiode. „So schaffen wir die Voraussetzung dafür, dass wir eine weitere Wahlperiode als Ampel regieren können.“

Im Bereich Gesundheit arbeiteten die Ampel-Parteien gemeinsam sehr viel auf, etwa bei der Digitalisierung oder Vorbeugemedizin, ergänzte Lauterbach. Über diese Themen gebe es in der Koalition bisher keinen Streit.

Der SPD-Politiker glaubt auch nicht an einen vorzeitigen Bruch der Koalition. Er gehe fest davon aus, „dass wir die gesamte Legislaturperiode in der Ampel zusammen bleiben und gemeinsam arbeiten werden“. Dafür seien die Parteien auch gewählt worden. Lauterbach betonte: „Es gibt noch viel zu tun, weil in den Jahren vor 2021 sehr viel liegengeblieben ist“. 2021 fand die letzte Bundestagswahl statt, die nächste wäre planmäßig 2025.