In der türkischen Metropole Istanbul haben am Samstag Zehntausende gegen Israels Vernichtungskrieg im Gazastreifen protestiert. Die Großdemo begann am Touristen-Hotspot Sultanahmet-Platz. Von dort aus marschierten die Protestierenden bis zum Eminönü-Platz. Die Teilnehmer hielten dabei Plakate mit Aufschriften wie „Öffnet den Grenzübergang Rafah“ und „Stoppt die Angriffe auf Zivilisten“.

Israel bereitet derzeit einen Großangriff auf die an Ägypten angrenzende Stadt Rafah im Süden Gazas vor. Dort suchen derzeit Hunderttausende Binnenflüchtlinge Schutz vor Angriffen Israels. Die Pläne für eine Ausweitung der israelischen Angriffe auf den überfüllten Süden stoßen international auf große Kritik.

Nach palästinensischen Angaben wurden in Gaza seit dem 7. Oktober mehr als 28.700 Menschen getötet und Zehntausende verletzt. Die Zahl könnte weit höher sein, da noch viele Tote unter den Trümmern liegen und nicht geborgen werden können. Beim Großteil der Getöteten handelt es sich um Frauen und Kinder.