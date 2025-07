Bafta-Preise: Filmproduzent kritisiert Gaza-Krieg

Immer mehr Kunstschaffende erheben ihre Stimme für die Palästinenser. Der britische Filmproduzent James Wilson rief am Sonntag in seiner Rede bei den Bafta Awards 2024 dazu auf, sich „um unschuldige Menschen” in Gaza und im Jemen zu sorgen.