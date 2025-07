Eine hochrangige US-Diplomatin hat in einem Telefongespräch mit Journalisten die Friedensbemühungen von Türkiye im Ukraine-Krieg gewürdigt. Die stellvertretende Staatssekretärin für Europa und Eurasien, Yuri Kim, sagte am Dienstag, Türkiye spiele eine wichtige Rolle im Konflikt.

Türkiye sei ein Schlüsselmitglied der NATO, betonte Kim. Die Verbundenheit untereinander als Mitglieder der NATO sei das Entscheidende. Man müsse geeint bleiben, sagte sie der Nachrichtenagentur Anadolu.

Sie begrüße die Bemühungen von Präsident Recep Tayyip Erdoğan, einige der größten Probleme im Zusammenhang mit dem Krieg zu lösen. Sie nannte die Schwarzmeer-Getreideinitiative, die Türkiye und die UN mitverhandelt und umgesetzt hätten. Diese sei jedoch gescheitert, weil Präsident Putin den guten Willen Erdogans nicht erwidert habe.

Sie würdigte auch die anhaltenden Bemühungen Ankaras, das Leid und die Auswirkungen des Krieges zu lindern. Sie hoffe auf eine enge Abstimmung als NATO-Verbündete gegen die historische Bedrohung. Sie wisse auch um die krimtatarische Gemeinschaft auf der Krim und ihre Bedeutung für Türkiye.

Am 24. Februar jährt sich der Beginn des russischen Angriffskrieges in der Ukraine zum zweiten Mal. Erdoğan hatte in der vergangenen Woche betont, dass Ankara die Friedensbemühungen nicht aufgeben werde.

Kim sagte, es sei dringender und wichtiger denn je, Putins Versuch, Territorium zu erobern, zu widerstehen. Sie rief die USA und ihre Freunde und Verbündeten zu entschlossenem und klarem Handeln auf. Sie betonte die Notwendigkeit, die finanzielle, militärische und humanitäre Hilfe zu verstärken.

Sie sei erfreut, dass die Europäische Union 50 Milliarden Euro an finanzieller Unterstützung für die Ukraine zugesagt hat. Sie freue sich auch auf „kluge und uneigennützige Schritte“ des US-Kongresses, um „die Führungsrolle Amerikas und der Welt für die Zukunft zu verteidigen“.