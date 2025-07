SÜDAFRIKA: ISRAELISCHES REGIME EXTREMER ALS APARTHEID

Südafrika und mehr als 50 weitere Staaten diskutieren vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag über die Folgen der israelischen Besatzung palästinensischer Gebiete. Der südafrikanische Botschafter in den Niederlanden, Vusi Madonsela, sagte am Dienstag, Israels Praktiken gegenüber den Palästinensern stellten eine „extremere Form der Apartheid” dar.