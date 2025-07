Türkiye hat am Mittwoch neue Botschafter für die USA und die Vereinten Nationen ernannt. Das teilte das Außenministerium in Ankara mit.

Der bisherige ständige Vertreter bei der UN, Sedat Önal, wird neuer Botschafter in Washington. Önal war bereits von 1998 bis 2002 als Vizekonsul und Konsul im Generalkonsulat in New York tätig.

Sein Nachfolger als ständiger Vertreter bei der UN wird der stellvertretende Außenminister Ahmet Yildiz. Er war zuvor unter anderem Botschafter in Irak und Bosnien-Herzegowina.

Die neuen Botschafter erhielten ihre Ernennungsschreiben von Außenminister Hakan Fidan, der sie telefonisch über ihre neuen Aufgaben informierte.