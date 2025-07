„Ich persönlich bin stolz auf die Ruinen von Gaza”

Israels Frauenministerin May Golan zeigte sich am Montag bei einer Knesset-Sitzung stolz über die „Ruinen” von Gaza. Golan wandte sich auch an den linken israelischen Minister Ofer Cassif mit den Worten, er könne von einer „Regierung des Wandels” nur träumen.