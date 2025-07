Der türkische Außenminister Hakan Fidan hat sich mit seinen Amtskollegen aus Saudi-Arabien und Frankreich über die Lage in Gaza, die Türkiye-EU-Beziehungen sowie regionale Fragen ausgetauscht. Die Treffen fanden am Donnerstag am Rande des G20-Außenministertreffens in Brasilien statt.

Fidan und der saudische Außenminister Prinz Faisal bin Farhan Al Saud diskutierten mögliche Schritte für einen Waffenstillstand in Gaza und eine Zwei-Staaten-Lösung zwischen Israel und Palästina, teilten türkische diplomatische Quellen mit. Fidan lud seinen saudischen Amtskollegen zu einem Gaza-Panel im Rahmen des Antalya-Diplomatie-Forum im Juni ein.

Die beiden Minister sprachen auch über die bilateralen und wirtschaftlichen Beziehungen und die Zusammenarbeit in der Verteidigungsindustrie, so die Quellen.

Fidan traf sich auch mit dem französischen Außenminister Stéphane Sejourne, um die Beziehungen zwischen Türkiye und der EU sowie die Situation in der Ukraine zu besprechen.

Fidan sagte, dass es ein „strategischer Fehler“ wäre, Ankaras EU-Beitrittsprozess von dem anderer Beitrittskandidaten zu trennen. Er betonte auch die Notwendigkeit, die territoriale Integrität und politische Einheit der Ukraine zu bewahren.

Fidan und Sejourne waren sich einig, dass die Vereinten Nationen und die internationale Gemeinschaft in der Gaza-Frage geschlossen handeln müssten. Eine weitere Verschlechterung der Situation müsse verhindert werden.