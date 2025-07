Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan will die „Unterdrückung in Gaza“ durch Israel beenden. Sein Land werde dafür alle verfügbaren Mittel nutzen, sagte Erdoğan am Freitag bei einer Kundgebung in der westtürkischen Provinz Balıkesir. Er werde versuchen, alle muslimischen Länder für dieses Ziel zu vereinen. Erdoğan betonte außerdem, dass die humanitäre Hilfe für Palästina fortgesetzt werde.

Neue Anti-Terror-Operationen

Erdoğan kündigte neue Operationen im Kampf gegen den Terrorismus an. Diese richteten sich gegen alle Versuche, entlang der Grenze zu Syrien einen Terrorstaat zu errichten. Damit bezog sich der türkische Staatschef auf die Aktivitäten der Terrorgruppe PKK/YPG im Norden Syriens.