KAAN in den Schlagzeilen deutscher Medien

Der türkische Luft- und Raumfahrtkonzern TAI hat am Mittwoch den erfolgreichen Erstflug des in Türkiye hergestellten Kampfflugzeugs KAAN bekannt gegeben. Der Kampfjet der fünften Generation sorgte für große Aufmerksamkeit in den deutschen Medien.