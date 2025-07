Die türkischen Streitkräfte haben vier PKK-Terroristen im Nordirak „neutralisiert“. Das teilte das Verteidigungsministerium in Ankara am Sonntag mit. Demnach wurden zuvor in der Region Gara Luftschläge gegen Ziele der Terrorgruppe PKK geflogen. Die Operationen in dem Gebiet sollen fortgesetzt werden.

Die PKK verübt seit mehr als 40 Jahren Anschläge in Türkiye. Sie wird für den Tod von rund 40.000 Menschen, darunter Frauen und Kinder, verantwortlich gemacht. Auch die USA und die EU stufen die PKK als Terrororganisation ein. Die PKK hat Ableger in Syrien und im Irak und nutzt diese Länder als Rückzugsgebiete.