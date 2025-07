Nierenerkrankte in Gaza kämpfen ums Überleben

Dialysepflichtige Patienten in Gaza können aufgrund des Zusammenbruchs des Gesundheitssystems ihre Behandlung nicht regelmäßig erhalten. Das Abu-Youssef-al-Najjar-Krankenhaus in Rafah beherbergt das einzige verbliebene Dialysezentrum. Ein Großteil der Gesundheitseinrichtungen in Gaza wurde durch Israel beschädigt oder komplett zerstört.