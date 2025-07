Die Organisation für Islamische Zusammenarbeit (OIZ) hat bei seiner jüngsten außerordentlichen Tagung in Istanbul Israel eine Desinformationskampagne im Zuge der Angriffe auf Gaza vorgeworfen. Tel Aviv versuche somit, die Weltöffentlichkeit zu beeinflussen, hieß es in der Abschlusserklärung der Tagung am Sonntag.

Israel verbreite falsche und irreführende Informationen rund um seine Angriffe auf Gaza, kritisierte die OIZ. So versuche Tel Aviv, die Brutalität und Massaker im Gazastreifen zu vertuschen.

Ferner wurde der Schutz der Rechte von Journalisten im Gazastreifen hervorgehoben. Die systematische Ermordung palästinensischer Journalisten sei zudem Teil einer Kampagne, die darauf abziele, ihre Stimmen zum Schweigen zu bringen.

In der Erklärung wurden die anhaltende militärische Aggression Israels gegen das palästinensische Volk sowie die systematische Unterdrückung, das Massaker und der Völkermord an der palästinensischen Zivilbevölkerung im Gazastreifen verurteilt. Es wurde ein bedingungsloser Waffenstillstand gefordert, um weitere Verluste an Menschenleben zu verhindern.

