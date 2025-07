US-Luftfahrer zündet sich vor israelischer Botschaft an

Ein Angehöriger der US-Luftwaffe hat sich am Sonntag aus Protest gegen Israels Angriffe auf Palästina vor der israelischen Botschaft in Washington in Brand gesetzt. Berichten zufolge wollte er sich nicht an einem Völkermord beteiligen und wird nun wegen lebensbedrohlicher Verletzungen behandelt.