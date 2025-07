Ankara will seine strategischen Prioritäten im Bereich der Luftwaffe zugunsten der F-16-Flugzeuge verschieben. Das F-35-Kampfjetprojekt rücke damit aus dem Fokus, sagte Erdoğan am Montag in Ankara.

„Wir haben mit US-Senatoren über die Schritte gesprochen, die wir in Bezug auf die F-16 unternehmen werden", so Erdoğan. Er bezog sich dabei auf den Besuch der US-Senatoren Jeanne Shaheen und Chris Murphy vergangenen Dienstag in Ankara.

Der türkische Staatschef teilte mit, dass die bilateralen Gespräche mit der US-Seite zu diesem Thema auch auf Ebene der Außenminister weitergeführt würden.

Das US-Außenministerium hatte den Verkauf von F-16-Flugzeugen und einem Modernisierungspaket an Türkiye vor einigen Wochen genehmigt. Der im Oktober 2021 vorgelegte Antrag beinhaltet den Kauf von 40 neuen F-16 Block 70 sowie einem Modernisierungspaket für 79 türkische F-16-Jets.

Türkiye setzt zudem auf den heimischen Kampfjet „KAAN“, der sich derzeit noch in Entwicklung befindet. Das Kampfflugzeug der fünften Generation soll in Zukunft einen wesentlichen Beitrag zur Modernisierung der türkischen Luftwaffe leisten.