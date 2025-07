Lynk Global, Inc. (Lynk), ein führender Anbieter von Satellitentelefonen, und einer der größten türkischen Mobilfunkbetreiber Turkcell, haben offiziell einen Vertrag über die Einführung der ersten Sat2Phone-Dienste unterzeichnet. Diese Dienste werden die innovativen „Zelltürme im Weltraum“ von Lynk nutzen. Ziel der Zusammenarbeit ist es, die Ausfallsicherheit des Netzes und die Mobilfunkabdeckung in Türkiye zu verbessern.

Turkcell ist bekannt für seine breite Palette an Kommunikations- und Technologiedienstleistungen. Das Unternehmen betont die Bedeutung der Bereitstellung aller Arten von Mobilfunk-, Festnetz- und Datendiensten. Durch die Partnerschaft mit Lynk will das Unternehmen seine Position als führender Technologielieferant in Türkiye stärken und innovative Kommunikationsdienste anbieten.Ziel der Vereinbarung sei es, die Dienstleistungen auf den großen Kundenstamm von Turkcell auszuweiten, betonte Daniel Dooley, Chief Commercial Officer bei Lynk.

Der anfängliche Sat2Phone-Dienst wird mit SMS beginnen und später auf Sprach- und Datendienste ausgeweitet werden, um unabhängig von der Entfernung ein mobiles Erlebnis wie in der Stadt zu bieten. Diese verbesserte Konnektivität hat das Potenzial, lebensrettende SMS-Notfallwarnungen in von Naturkatastrophen bedrohten Gebieten bereitzustellen.