„Sind wir schon wieder in der Nazizeit?”

In den vergangenen Wochen haben bundesweit zahlreiche Demos gegen rechts stattgefunden. Auslöser der Proteste war ein Medienbericht über ein Treffen radikaler Rechter in Potsdam, an dem auch AfD-Politiker sowie Mitglieder der CDU und der Werteunion teilgenommen hatten. Der Rechtswissenschaftler Prof. Dr. Battis äußerte seine Empörung über das Rechtsextremen-Treffen in Potsdam und bezeichnete es als ungeheuerlich.