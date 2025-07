Berlin: Protest gegen israelischen Botschafter

Pro-palästinensische Aktivisten haben am Dienstag in Berlin den israelischen Botschafter Ron Prosor mit Israels Vernichtungskrieg in Gaza konfrontiert. Zuletzt warf Prosor Künstlern, die sich auf der Berlinale für eine Waffenruhe ausgesprochen hatten, Antisemitismus vor.