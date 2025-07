Jordanien baut Luftbrücke nach Gaza

Zahlreiche Palästinenser in Gaza warten regelmäßig am Strand in der Nähe von Deir al-Balah auf die Hilfspakete der jordanischen Luftwaffe. Auch am Dienstag waren die Flugzeuge im Einsatz. Damit wird Israels Blockade von Hilfslieferungen an den Landgrenzen umgangen.