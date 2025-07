New York: 24-stündige Protestaktion für Gaza

In New York haben Pro-Palästina-Demonstranten am Mittwoch eine 24-stündige Protestaktion für die Menschen in Gaza gestartet. Dabei fordern sie einen sofortigen Waffenstillstand und ein Ende des israelischen Vernichtungskrieges im Gazastreifen. Unter den Teilnehmern sind auch US-amerikanische Juden, die lautstark ihre Solidarität mit den Palästinensern bekunden.