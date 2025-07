Niederlande: Sitzproteste gegen Gaza-Krieg

In vielen Städten der Niederlande sind am Donnerstag Sitzproteste durchgeführt worden, um Solidarität für Palästina zu zeigen. Demonstranten versammelten sich an 16 verschiedenen Bahnhöfen und forderten einen Waffenstillstand in Gaza. Die Proteste richteten sich gegen die niederländische Regierung, weil sie Israel bei seinem Vernichtungskrieg in Gaza unterstützt.