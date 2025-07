Uniformen in Flammen: Gedenken an Aaron Bushnell

Eine Gruppe von US-Veteranen entzünden ihre Uniformen als Zeichen der Solidarität. Grund dafür ist der verstorbene Luftwaffensoldat Aaron Bushnell, der sich am 25. Februar aus Protest gegen Israels Krieg in Gaza - und die Mitverantwortung Washingtons - selbst in Brand setzte.