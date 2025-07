Babys in Gaza sterben an Hunger und Dehydrierung

Eine Aufnahme aus dem Norden des Gazastreifens zeigt zwei verstorbene Babys, die vom medizinischen Personal in Leichentücher gewickelt werden. Mindestens zehn Kinder, die in den Krankenhäusern in Gaza registriert wurden, sind nach UN-Angaben bereits „verhungert“. Die Zahl könnte laut einer UN-Agentur weit höher liegen.