In Sachsen ist erneut ein AfD-Politiker zum Bürgermeister gewählt worden. Der Landtagsabgeordnete Rolf Weigand gewann am Sonntag klar die Bürgermeisterwahl in der Kleinstadt Großschirma. Der als Einzelbewerber angetretene 39-Jährige kam laut dem vorläufigen Wahlergebnis im ersten Wahlgang auf 59,4 Prozent und setzte sich damit deutlich gegen zwei anderen Kandidaten durch.

André Erler von der Unabhängigen Bürgervereinigung erhielt 22,3 Prozent, Gunther Zschommler von der CDU kam auf 18,2 Prozent. Wahlberechtigt waren rund 4400 Bürger, die Wahlbeteiligung lag bei 73,9 Prozent. Weil Weigand bereits im ersten Wahlgang die absolute Mehrheit erhielt, ist kein zweiter Wahlgang nötig.

Die Wahl in der 5500-Einwohner-Kleinstadt war nach dem Suizid des langjährigen Amtsinhabers Volkmar Schreiter im vorigen Herbst nötig geworden. Weigand trat auch schon bei der vorigen Bürgermeisterwahl an, war damals aber Schreiter unterlegen.

Erst im Dezember hatte der AfD-Kandidat Tim Lochner die Bürgermeisterwahl im sächsischen Pirna gewonnen. Es war das erste Mal, dass die AfD in Deutschland einen Oberbürgermeister stellt. Lochner war bereits zuvor Mitglied der AfD-Fraktion im Stadtrat, ist aber nicht selbst Parteimitglied.