US-Veteranin: Israel zielt auf Kinder

Die US-amerikanische Veteranin Josephine Guilbeau hat gesagt, dass die israelische Armee in Gaza gezielt palästinensische Zivilisten ins Visier nimmt. Israel verfüge über die Technologie, um festzustellen, wer sich in ausgewählten Gebäuden befindet. Trotzdem „zielen sie auf Häuser ab, die mit Kindern gefüllt sind“, so Guilbeau.