Der türkische Außenminister Hakan Fidan hat seine Teilnahme an einem Sondertreffen der Außenminister der Organisation für Islamische Zusammenarbeit (OIZ) in Saudi-Arabien angekündigt. Bei dem Treffen sollen Israels Aggressionen gegen die Palästinenser in Gaza im Mittelpunkt stehen, wie das türkische Außenministerium am Montag mitteilte. Fidan plane demnach, am Rande des Treffens auch bilaterale Gespräche zu führen.

Das für Freitag angesetzte Treffen in Dschidda folgt den Beschlüssen des Sondergipfels der OIC und der Arabischen Liga vom 11. November in Riad. Dort war eine Kontaktgruppe für Gaza eingerichtet worden, die sich für einen dauerhaften Frieden einsetzen soll. Teil der Gruppe sind Vertreter aus Türkiye, Jordanien, Katar, Ägypten, Saudi-Arabien, Indonesien, Nigeria und Palästina.

Türkiye setzt sich aktuell für eine Waffenruhe in Gaza vor dem muslimischen Fastenmonat Ramadan ein. Die humanitäre Krise in dem Küstenstreifen spitzt sich indes weiter zu.

Bei den israelischen Angriffen auf Gaza sind seit dem 7. Oktober mehr als 30.000 Menschen getötet worden. Beim Großteil der Opfer handelt es sich laut örtlichen Berichten um Frauen und Kinder.